İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde İETT Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçesi ve performans programına ilişkin komisyon raporuna AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı muhalefet şerhi koydu. 103 milyar liralık 2027 yılı bütçesine yönelik değerlendirmelerde mali disiplin, araç filosunun yenilenmesi, personel giderleri ve bütçe şeffaflığı başlıklarında önemli eleştiriler sıralandı.

FİLONUN ORTALAMA YAŞI 11,8

Muhalefet şerhinde, İETT araç filosunun ortalama yaşının 11,8 olduğu belirtilerek bakım giderlerinin iki katına çıkmasına rağmen araç filosunun yenilenmesinde geç kalındığı ifade edildi. Özellikle araç alımlarına yönelik yatırımların gerçekçi ve ihtiyaç odaklı planlanmadığı vurgulanan değerlendirmede, personel giderleri ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının bütçe üzerinde ciddi mali yük oluşturduğu kaydedildi. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe içerisindeki payının artması da eleştiri konusu yapıldı.

MALİ BAĞIMSIZLIK VE BORÇLANMA UYARISI

Muhalefet şerhinde belediyenin mali bağımsızlığı ve sürdürülebilirliğinin risk altında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. 2027 yılı bütçesinde gelirlerin 85,2 milyar lira, giderlerin ise 103 milyar lira olarak öngörülmesine de dikkat çekilen şerhte, aradaki 17,8 milyar liralık bütçe açığının finansmanına ilişkin yeterli açıklama yapılmadığı belirtildi. Bütçe kararnamesinin üçüncü maddesinde bütçe açığı ve finansmanına ilişkin açıklamaların yetersiz olduğu ifade edilirken, kararname kapsamını aşan hükümlere yer verildiği ve bütçe teklifine ilişkin idari bildirim, hizmet gerekçeleri ile destekleyici belgelerin incelemeye sunulan dosyada bulunmadığı kaydedildi. Muhalefet şerhinde sekiz başlık altında sıralanan eksikliklerin ardından 2027 yılı bütçesinin mali disiplin, gerçekçilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkeleri bakımından yeterli olmadığı belirtildi.

PERFORMANS PROGRAMINA DA KARŞI ÇIKILDI

İETT'nin 2027 yılı performans programına ilişkin ayrı bir muhalefet şerhi de hazırlandı. Bu değerlendirmede stratejik hedeflerle performans göstergeleri arasında yeterli ilişkinin kurulamadığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını ölçmeye yönelik mekanizmaların yetersiz kaldığı ifade edildi. Performans ölçütlerinin fayda, maliyet, girdi, çıktı, kalite ve sonuç boyutlarını kapsayan dengeli bir değerlendirme sistemi oluşturmadığı belirtilirken, geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir verilerin ve somut, ölçülebilir göstergelerin yeterince ortaya konulmadığı kaydedildi. Faaliyet planlaması ve maliyetlendirmede de eksiklikler bulunduğu ifade edilen şerhte, ayrılan kaynaklarla elde edilmesi hedeflenen sonuçlar arasında ölçülebilir bir ilişkinin yeterince kurulamadığı vurgulandı.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ YOK

Performans programına yönelik en dikkat çekici eleştirilerden biri de izleme ve değerlendirme bölümünün bulunmaması oldu. Şerhte, 2027 yılı performans programında bu başlığın yer almadığı belirtildi. Performans programlarının yalnızca faaliyetleri ve bütçe kaynaklarını ortaya koyan belgeler olmadığı, aynı zamanda kamu hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve toplumsal faydasını ölçmeye imkân sağlaması gerektiği ifade edildi. Değerlendirmelerin sonunda İETT Genel Müdürlüğünün 2027 yılı performans programının yeterli düzeyde hazırlanmadığı belirtilerek programın kabulüne katılınmadığı ve karşı oy kullanıldığı bildirildi.