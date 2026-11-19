İstanbul Büyükşehir Belediye (iBB) Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan Belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ Başkanlığında gerçekleşen oturumda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2027-2029 Dönemi Yatırım Programı ve 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı görüşüldü. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, bütçe ve performans ile 2027 yılı için yatırım programı hakkında mecliste sunum yaptı. Buna göre İETT'nin 2027 yılı gider bütçesi 103 milyar lira, gelir bütçesi ise 85 milyar 200 milyon lira olarak öngörüldü. Bütçe gelirleri ile giderleri arasındaki 17 milyar 800 milyon liralık farkın borçlanmayla karşılanması planlandı. Böylece İETT'nin 2027 yılı bütçesinde yaklaşık her 6 liralık giderin 1 lirası borçlanma yoluyla finanse edilecek.

GİDERLERİN EN BÜYÜK KALEMİ MAL VE HİZMET ALIMI

2027 yılı gider bütçesinin en büyük kalemini 68 milyar 578 milyon 500 bin lira ile mal ve hizmet alım giderleri oluşturdu. Sermaye giderleri için 24 milyar 326 milyon 500 bin lira, personel giderleri için 3 milyar 541 milyon 184 bin lira, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 653 milyon 816 bin lira ayrıldı. Faiz giderleri 370 milyon lira olarak öngörülürken yedek ödenekler için 5 milyar 400 milyon liralık kaynak ayrıldı.

48 MİLYAR LİRALIK GELİR İBB KAYNAKLI

İETT'nin 2027 yılı gelir bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 27 milyar 490 milyon lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 48 milyar lira, diğer gelirler 2 milyar 710 milyon lira, sermaye gelirleri ise 7 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece kurumun toplam gelirinin 85 milyar 200 milyon liraya ulaşması beklenirken bütçe denkliğinin sağlanması için 17 milyar 800 milyon liralık iç ve dış borçlanma öngörüldü.

BORÇLANMA İHTİYACI ÜÇ YILDA 33,9 MİLYAR LİRA

Komisyon raporunda 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tahminleri de yer aldı. Buna göre İETT'nin gider bütçesinin 2028'de 110 milyar 400 milyon liraya, 2029'da ise 120 milyar 500 milyon liraya yükselmesi planlandı. Gelirlerin 2028'de 100 milyar 800 milyon lira, 2029'da 114 milyar lira olması beklenirken aynı yıllar için sırasıyla 9 milyar 600 milyon ve 6 milyar 500 milyon liralık borçlanma öngörüldü. Böylece üç yıllık dönemde toplam 33 milyar 900 milyon liralık borçlanma planı ortaya çıktı. İETT'nin 103 milyar TL'lik bütçesi 124 kabule karşı 94 retle kabul edildi.