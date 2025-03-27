İftar öncesi silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Şehitkamil ilçesinin kırsal Küllü mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların kavgasının ardından Şahan ve Taşdelen ailelerinin büyükleri arasında kavga çıktı.

Silah kullanılan olayda ikisi kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köyün giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kavgada yaralanan Mehmet Taşdelen, Mustafa Şahan, Fethi Şahan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Taşdelen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 3 kişinin tedavileri devam ediyor. Küllü mahallesi Gaziantep'te en çok cinayet işlenen ve kan davasının yaşandığı köy olarak biliniyor.