İftar sofraları şehitler için kuruluyor

Gaziler, bu seneki ramazan sofralarını "İftar Şehidimizden, Fatiha Sizden" diyerek kuruyor. TÜGŞAV, geçtiğimiz hafta Şehit Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Şehit Polis Mehmet Zengin, Şehit Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal ve Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca adına ihtiyaç sahibi 7 aileye olmak üzere toplam 25 kişiye yemek ulaştırdı. Her hafta ortalama 25 kişilik yemek dağıtmayı planlayan TÜGŞAV, bu yıl ramazan ayında toplam 100 kişinin iftar sofrasını kuracak.Bu hafta Şehit Feramil Ferhat Kaya, Şehit Fırat Bulut, Şehit Muhammed Ali Sarı, Şehit Oktay Önder, Şehit Özgür Kara, Şehit Arif Çakır ve Şehit Bayram Kavcı'nın adını yaşatmak için yemek dağıtımı yapmayı planladıklarını söyleyen terör gazisi Eğin, "Bu programımızı her yıl ramazan ayında yapıyoruz ve artık gelenekselleşti.Bu ramazanda da şehitlerimizi unutmadan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evine şehitlerimiz adına iftar sofrası kuruyoruz. Böylece şehitlerimizi ramazanda da anarak ruhlarına Fatiha okuyoruz, onların manevi hatırasına sahip çıkıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelerin iftar dualarına ortak oluyoruz. Biz bu yemekleri terör gazisi, 15 Temmuz gazisi olarak tek tek kendi ellerimizle hazırlayıp dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.