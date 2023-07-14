İftira atan hâkime 1 yıl 3 ay hapis

Konya'nın Çumra Asliye Ceza Hâkimi İsmail E., yeni tanıştığı Sibel K. ile merkez Selçuklu ilçesindeki bir restoranda buluştu. Çiftin yanlarına bir süre sonra kadının başka bir erkek arkadaşı geldi. Bunun üzerine hâkim İsmail E. masadan kalkıp polisi arayarak Sebil K. hakkında uyuşturucu ihbarında bulundu. Restorana gelen polis, herhangi bir uyuşturucu izine rastlamadı. Sebil K., İsmail E. hakkında şikâyette bulundu. Soruşturma sürerken hâkim İsmail E.'nin tayini Hatay'a çıktı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, hâkimi 'iyi hal' hükümlerini de uygulayarak 'iftira' suçundan 1 yıl 15 gün, 'hakaret' suçundan da 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı.