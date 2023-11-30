İftira atılmıştı görevine döndü

Muğla'da genç kızın cinsel istismar iftirasına uğrayan ve aklanan doktor Ufuk S. görevine tekrar iade edildi. Menteşe'de yaşayan E.Ç. isimli genç kız, 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise gitti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Ufuk S. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Genç kızın şikâyeti üzerine açılan davada doktor Ufuk S.'ye iftira atıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine hâkimlik iftiraya uğrayan doktor Ufuk S.'nin tahliyesine karar verdi. İftiraya uğradığı kanıtlanan doktor Ufuk S., görevine tekrar iade edildi. Ufuk S.'nin iddia sahibi E.Ç. ve ailesinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.