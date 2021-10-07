Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı





Iğdırlı genç kardeşlerimizle, yaşanan bu acı hadiseyi protesto etmek için meydanlara çıkacağız. Yürüyüşe katılıp bu davanın sadece Aleyna'nın ailesinin değil, Iğdır'da yaşayan tüm gençlerin davası olduğunu söyleyeceğiz. Bizler bir an önce Aleyna'yı ölüme sürükleyenlerin gereken cezayı almasını ve bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.