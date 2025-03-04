Iğdır’da 2 kuzeni öldürmüşlerdi: Katil zanlısı iki kardeş tutuklandı!

Kan donduran olay, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Kalkan ve Baktemur aileleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, hastaneden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Baktemur kardeşler, bir süre sonra gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan'ın bulunduğu otomobile tabanca ile ateş açtı.