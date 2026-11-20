ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarında da araştırma yaptı. Saha araştırmaları ve istihbari çalışmalarda şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi. Hakkında 10 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör