Iğdır’da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı

Iğdır merkez Özgür Mahallesi'nde 17 yaşındaki Nihat G., arakadaşı Yusuf Z.tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yusuf Z., gözaltına alındı. Nihat G. (17) ile arkadaşı Yusuf Z. arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma yaşandı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Nihat G.´nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihat G., kaldırıldığı Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan Yusuf Z. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.