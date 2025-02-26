Iğdır’da Hocalı Katliamı anıldı

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına, Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Iğdır Azerbaycan Evi tarafından organize edilen etkinlikte, Hocalı Katliamı'nda şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi. Anma programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı. Konuşmacılar, Hocalı Katliamı'nın unutulmaması gerektiğini vurgularken, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin her zaman güçlü kalacağını ifade ettiler.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Hocalı Katliamı'nın insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden biri olduğunu belirterek, "Masum çocukların, kadınların ve yaşlıların hunharca katledildiği bu soykırımı unutmadık, unutturmayacağız. Hocalı'nın adaletine kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Program, günün anlam ve önemini daha da derinleştiren Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'nın konferansı ile devam etti. Kafkasyalı, Hocalı'da yaşanan insanlık dramını tarihsel gerçeklerle anlatarak, Azerbaycan halkının yaşadığı acıları gözler önüne serdi. Kafkasyalı, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, insanlığın ortak yarasıdır" diyerek katılımcıları duygulandırdı.

"Hocalı'ya Adalet" fotoğraf sergisi duygusal anlar yaşattı

Anma programı, Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek ve katliamda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla düzenlenen "Hocalı'ya Adalet" konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

"Kardeşliğimiz sonsuza dek sürecek"

Iğdır Valisi Ercan Turan, program sonunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğunun ve kardeşliğinin her zaman süreceğini vurguladı. Vali Turan, "Azerbaycan'ın acısı, bizim acımızdır. Hocalı'da katledilen masum kardeşlerimizi rahmetle anıyor, onların unutulmaması için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz" dedi.

Anma programına katılan vatandaşlar, duygusal anlar yaşarken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Hocalı Katliamı'nın unutulmaması ve adaletin yerini bulması için dualar edildi.