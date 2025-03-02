Iğdır’da silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde başladı. Husumetli Kalkan ve Baktemur aileleri hastanede karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından hastaneden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. İlerleyen saatlerde, içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan'ın bulunduğu otomobil köye geldi. Bu sırada Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşlerin, otomobile tabanca ile ateş açtığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu Osman ve Çetin Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti, Eyüphan Kalkan ise yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Eyüphan Kalkan ambulansla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Osman ve Çetin Kalkan'ın cenazeleri ise morga konuldu. Olayın ardından hastaneye akın eden yakınları büyük üzüntü yaşadı.

ŞABAN BAKTEMUR YARALANDI, DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Şaban Baktemur'u yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırıya karıştığı belirtilen diğer şüpheli Coşkun Baktemur'un yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.