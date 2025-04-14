Iğdır’da sınır hattında kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Iğdır'da Türkiye-Ermenistan sınır hattında kaybolan 28 yaşındaki İsmail Adir'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu nehirde bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı sınır köylerinden birinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Adir isimli genç, arkadaşlarıyla birlikte sınır hattına yakın bölgede vakit geçirdiği sırada kayboldu. Genç adamdan uzun süre haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve köy korucularından oluşan ekipler sevk edildi. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları sabah saatlerinde genişletilerek devam etti. Bölgeye, Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de gönderildi. JAK'a bağlı dalgıçlar, nehirde arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmaları sonucunda Adir'in cansız bedeni, sınır hattına yakın bir noktada, nehir içerisinde bulundu. AFAD ve JAK ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Adir'in ölümü bölgede büyük üzüntü yarattı. Genç adamın nasıl kaybolduğuna ve ölüm sebebine ilişkin detaylı otopsi yapılacağı öğrenildi. Yetkililer, sınır bölgelerinde dikkatli olunması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.