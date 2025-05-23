Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 10 tutuklama

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen üç aylık teknik ve fiziki takip sonuç verdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 hedef şahsa yönelik 21 Mayıs 2025 sabahı saat 06.00'da 10 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 57,74 gram esrar, 14,86 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 16 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturma sürecinde ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 21 şahıs hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliği için benzer operasyonların süreceği belirtildi.