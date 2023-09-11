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Giriş Tarihi: 11.9.2023 01:18

İHA'lar tespit etti, lastik bot içindeki 52 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında bir lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenler düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
İHA’lar tespit etti, lastik bot içindeki 52 kişi yakalandı

Aydın'a kıyı olan denizlerde denetimlerini sürdüren İnsansız Hava Aracı tarafından alınan görüntülerde bir lastik botun denizde oldukça tehlikeli bir şekilde ilerlediğini tespit eden ekipler alınan koordinatlara operasyon düzenledi.

Sahil Güvenlik Botları TCSG-21, KB-108 numaralı unsurlar tarafından gerçekleştirilen müdahalede hareketli lastik bot içerisinde 52 kişi yakalandı. Güvenli bir şekilde alınan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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İHA'lar tespit etti, lastik bot içindeki 52 kişi yakalandı
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