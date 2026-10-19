Haberler Yaşam Haberleri İHH eğitmeninin hayatını kaybettiği tatbikatta kanyonda mahsur kaldılar! 5 kişi sağ olarak kurtarıldı
Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:26 Son Güncelleme: 19.10.2026 10:45

İHH eğitmeninin hayatını kaybettiği tatbikatta kanyonda mahsur kaldılar! 5 kişi sağ olarak kurtarıldı

Isparta’nın Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyonu’nda kurtarma tatbikatında kayalıklardan düşen Sinan Yavuz’un (42) cenazesinin çıkartılması çalışmalarına başlandı. Gece boyunca yapılan çalışmalarda İHH gönüllülerinden 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Diğer gönüllülerin kurtarılması öğleye kadar bitirileceği kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İHH eğitmeninin hayatını kaybettiği tatbikatta kanyonda mahsur kaldılar! 5 kişi sağ olarak kurtarıldı
  • ABONE OL

Üzücü olay, Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana geldi. 18 Ekim saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunuldu. Arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için İstanbul'dan bölgeye gelen, 12'si profesyonel, 2'si amatör dağcıdan oluşan grubun dün saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nden yaya olarak Yazılı Kanyon'a gitmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

BAĞLANTI KOPTU

Gece bölgeden çıkış yapmaları planlanan gruptan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu yerler dronla tespit edildi. İHH grubunun sap ve taşlık bölgede kurtarılmayı beklediği kaydedildi.

EĞİTMEN HAYATINI KAYBETTİ

Gruptaki Sinan Yavuz'un kayalıklardan vadiye düşen hayatını kaybettiği belirlenirken, mahsur kalan gönüllülerden 6'sı gece boyunca ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan diğer gönüllülerin kurtarılması ve hayatını kaybeden Yavuz'un cansız bedeninin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer öğleye kadar kurtarma çalışmasının tamamlanacağını kaydetti.

#ISPARTA #İSTANBUL #ANTALYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İHH eğitmeninin hayatını kaybettiği tatbikatta kanyonda mahsur kaldılar! 5 kişi sağ olarak kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA