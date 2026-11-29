İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Nijer
'in başkenti Niamey'de inşa edilen Akabe Çocuk Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı. Tesis, 0-6 yaş arası 85 yetim ve kimsesiz çocuğa yuva olacak. İçinde derslikler, anaokulu, yatakhane, yemekhane, sağlık ocağı ve cami barındıran kompleksin işletmesini Nijer Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanlığı üstlenecek. Açılışa, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Arslan, İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Nijerli bakanlar da katıldı. Göksun, kimsesiz çocuklara güvenli ortam sunma hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti.