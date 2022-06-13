Ihlara Vadisi Nerede? Aksaray Ihlara Vadisi’ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Hasan Dağı'nın aktif olup püskürmesi, Melendiz Çayı'nın aşındırmaları ve çeşitli doğa olaylarının etkileriyle oluşan Ihlara Vadisi 382 basamaklı bir merdiveni aştıktan sonra gezebileceğiniz bir vadidir. Yorucu gibi gözükse de tarih ve doğa aşıklarını bir araya getiren Aksaray Ihlara Vadisi nerede, ulaşım imkanları nelerdir?

Ihlara Vadisi Nerede?

Ihlara Vadisi Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesinde yer alıyor. Geçmiş dönemlerde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ihlara Vadisi, 18 km uzunluğuyla dikkat çeker. 200 metrelik genişliği ve 150 metre derinliği bulunan vadi kilise, şapel, yaşam alanları gibi pek çok tarihi yapıyı bünyesinde barındırıyor.

Melendiz Çayı'nın varlığı bu vadisin şekillenmesinde etkili olduğu gibi zamanında burada yaşayan medeniyetlere de su kaynağı olmuştur. 4. Yüzyıl'dan itibaren farklı halkların yaşamını sürdürdüğü Ihlara Vadisi'nde toplamda 105 kilise var ancak ziyarete açık olanlar sadece 14 tanedir. Vadi çevresinde pek çok ücretli ve ücretsiz kamp alanları yer aldığı gibi vadiye girmeden şifa kaynağı olan bir kaplıca da bulunuyor.

Aksaray Ihlara Vadisi'ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Aksaray Ihlara Vadisi isminden de anlaşılabileceği üzere Aksaray ilimize bağlıdır. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği vadi haftanın her günü ziyarete açıktır. Fakat ziyaret için vadiye 08:30 ile 19:00 aralığındaki zaman dilimlerini tercih etmeniz gerekiyor. Giriş ücretini ödeyerek ya da Müze Kart kullanarak ziyaret edebileceğiniz Ihlara Vadisi Güzelyurt ilçesine bağlıdır. İlçe merkezinde yer almayan bu vadi Ihlara Kasabası'ndan başlıyor.

Aksaray Ihlara Vadisi'ne ulaşmak için şehir merkezinden yola çıkabilirsiniz. Aksaray'a 38 km uzaklıkta yer alan Ihlara Vadisi Nevşehir'e de 67 km uzaklıktadır. Her iki şehirden de öncelikle Ihlara Kasabası'na ulaşmalısınız. Aksaray merkezden Güzelyurt istikametinde çıkacağınız bu yolculuk ilçeye giriş yapmadan sizi kasabaya yönlendirecek. Kasabanın tabelasını görene kadar yola devam ettikten sonra Ihlara Vadisi girişine ilerleyebilirsiniz.