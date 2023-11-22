İhmaller gemiyi batırdı

Zonguldak'ta batan 1992 yapımı Kafkametler gemisinin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce sac değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi. İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi. Sac kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman hem de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.Kayıp gemiciler arasında Edirne'nin Enez ilçesinden 71 yaşındaki İsmail Kaptan da bulunuyor. Enez'de doğup büyüdükten sonra ilçeden ayrılan Kaptan, uzun zamandır gemici olarak çalışıyordu. Kaptan'ın, batan gemide "usta gemici" olarak görev yaptığı öğrenildi. Kayıp gemici İsmail Kaptan'ın yeğeni Ümit Kaptan, "Ailemiz denizciymiş. O yüzden bize 'Kaptan' soyadını vermişler. Bir mezarı olsun istiyoruz" dedi.Zonguldak açıklarında batan geminin 2. makinisti Göksel Özel'in Mersin'deki ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor. Özel'in eşi Ayşe Özel, gözyaşları içinde son konuşmalarını anlattı. Özel, "Saat 14.00'e kadar konuştuk. Bana 'Çocuklara dikkat et, hakkını helal et' dedi. Bana fırtınaya yakalandıklarını söyledi. Çok zor durumda olduğunu, geminin yatıp yatıp kalktığını söyledi" dedi. Ayşe Özel, "Geminin fırtınaya rağmen sefere çıkarılmasında ihmal olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.