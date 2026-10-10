İhtiyaç sahibi komşulara 10 bin TL destek

Bahçelievler Belediyesi, "Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği – Sosyal Destek Lansman Programı" kapsamında yeni sosyal destek modelini kamuoyuyla paylaştı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ihtiyaç sahibi komşulara yönelik yeni bir sosyal destek dönemi başlattıklarını belirterek, her ay 10 bin TL düzenli maddi destek sağlanacağını açıkladı. Yeni destek modeliyle ekonomik zorluk yaşayan ailelerin bütçelerine katkı sunulması hedefleniyor. Göreve geldikleri ilk günden itibaren sosyal belediyeciliği öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Bahadır, yeni destek modelinin yalnızca maddi bir yardım olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, Bahçelievler'de komşuluk ve dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

1 MİLYARLIK YARDIM

Bahçelievler Belediyesi, 2019'dan bugüne kadar ihtiyaç sahibi komşulara, ilçe esnafını da kapsayan destek modeli üzerinden toplam 1 milyar TL sosyal destek sağladı. Belediye, bu modelle hem ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine katkı sunmayı hem de yerel esnafı desteklemeyi amaçladı. Sosyal destek programlarının önemli başlıklarından birini emekliler oluşturdu. Bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon TL sosyal destek sağlandı. Başkan Bahadır, sosyal belediyecilik çalışmalarını büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Bizim için gerçek belediyecilik, komşusunun yanında olmaktır. Bahçelievler'de hiçbir komşumuzun kendisini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör