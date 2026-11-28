BİR BAKMIŞIZ SEPET DOLMUŞ!

İndirimde gördüğümüz bir ayakkabı, rengini beğendiğimiz bir fincan ya da evde benzeri bulunan bir çanta... Alışveriş listemizde olmayan pek çok ürün bir anda kendini sepetimizde bulabiliyor. Cardiff Üniversitesi'ndeki tüketici davranışları uzmanlarına göre bu durumun arkasında hem duygularımız hem de pazarlama yöntemleri var.