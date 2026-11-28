İndirimde gördüğümüz bir ayakkabı, rengini beğendiğimiz bir fincan ya da evde benzeri bulunan bir çanta... Alışveriş listemizde olmayan pek çok ürün bir anda kendini sepetimizde bulabiliyor. Cardiff Üniversitesi'ndeki tüketici davranışları uzmanlarına göre bu durumun arkasında hem duygularımız hem de pazarlama yöntemleri var.
Journal of Consumer Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, alışveriş sırasında seçim yapmanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri incelendi. Üç ayrı deneyden elde edilen sonuçlar, satın alma konusunda karar vermenin kişinin kontrol duygusunu güçlendirebildiğini ve üzüntüsünü hafifletebildiğini gösterdi.
Gün içinde değiştiremediğimiz pek çok durumla karşılaşıyoruz. Oysa bir mağazada hangi ürünü alacağımıza, hangi rengi seçeceğimize ve ne kadar harcayacağımıza kendimiz karar verebiliyoruz. Bu özgürlük hissi, alışverişi cazip hale getiren etkenlerden biri olabiliyor.
Bin liralık bir kazağın 600 liraya düştüğünü gördüğümüzde, cebimizden çıkacak paradan önce elde edeceğimizi düşündüğümüz 400 liralık tasarrufa odaklanabiliyoruz. Psikolojide çapa etkisi olarak bilinen bu durum, ilk gördüğümüz fiyatın sonraki kararlarımızı şekillendirmesinden kaynaklanıyor.
"Son 2 ürün" veya "İndirim bitiyor" gibi ifadeler, ihtiyacımız olmayan bir ürünü bile kaçırılmayacak bir fırsat olarak görmemize neden olabiliyor.
Rutgers Üniversitesi'nden uzmanların değerlendirmesine göre bir ürüne sahip olmayı istemekle onu gerçekten sevmek aynı şey değil. Günlerce kargomuzun gelmesini beklediğimiz bir kıyafetin, elimize ulaştıktan sonra dolabın köşesinde kalması da bu farkla ilişkili olabilir.
Sosyal medyada gördüğümüz şık bir yemek takımı, yeni sezon bir kombin ya da özenle dekore edilmiş bir salon, düne kadar ihtiyaç duymadığımız eşyalara karşı ilgimizi artırabiliyor. Üstelik alışverişin tek tıkla yapılabilmesi, kararlarımızı yeniden düşünmek için bize daha az zaman bırakıyor.
Uzmanlar, anlık alışveriş isteğine karşı 24 saat beklemeyi öneriyor. Bugün gözünüzü alamadığınız bir ürün, ertesi gün size aynı ölçüde cazip gelmeyebilir.
Alışverişinizi tamamlamadan önce kendinize şu soruyu sorun: Bu ürün indirimde olmasaydı yine de alır mıydım? Vereceğiniz cevap, gerçek bir ihtiyacınızla anlık hevesinizi birbirinden ayırmanıza yardımcı olabilir.
Kaynak: Phys.org, Journal of Consumer Psychology, Rutgers Üniversitesi