IKBY Başkanı Barzani, terör örgütü PKK’yı silah bırakma çağrısına uymaya çağırdı

IKBY'nin barış sürecini tam anlamıyla desteklediğini ve bu süreci her şekilde desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin barış süreci için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini dile getirdi.

Barzani, bir sonraki aşamanın Türkiye'deki tüm tarafların katılımı ve uzlaşısıyla barış ve çözüm süreci adına başarılı bir dönem olmasını temenni ettiğini ifade ederek, bölgeye genel bir istikrar ve güven ortamının hakim olması dileğinde bulundu.