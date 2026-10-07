İki annenin feryadı yürekleri dağladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından ormanlık alanda katledilen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın annesi Zeynep Alkan, evladının ölümünden önceki son anlarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olay günü Gökçe'nin son çıkışını engellemeye çalıştığını belirten acılı anne, "18.00'e kadar beraberdik. O saatten sonra 'Dışarı çıkacağım anne' dedi. 'Çıkma' dedim ben ona. 'Çıkacağım' dedi. Hiçbir şey demedi. İçinde yaşıyordu, saklıyordu. Hiçbir şey söylemedi." Kızının telefonuna saatlerce ulaşamadığını, en sonunda damadının haber vermesiyle önce hastaneye, ardından karakola koştuklarını anlatan anne Alkan, kızının katilinin en ağır cezayı almasını istedi.

ADALET İSTİYORUM

Genç kız için düzenlenen adalet yürüyüşünde yer alan Zeynep Alkan, Türkiye'ye şu sözlerle seslendi: "Adalet istiyorum. Kızımı nasıl öldürdüyse ona da aynısının yapılmasını istiyorum. Bütün Gökçelere, bütün kızlara adalet istiyorum. Benim yaşadığımı hiçbir anne yaşamasın." Gökçe'nin cenaze evinin önünde ise giymeye doyamadığı spor ayakkabıları kaldı. Katil zanlısı Mustafa B.'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 18 Eylül'de eşi tarafından karnındaki ikizleri ile birlikte öldürülen 6 aylık hamile ve 2 çocuk annesi Didar Filiz'in (24) annesi Emine Kapçak SABAH'a konuştu. Kızının Kaygusuz Filiz ile kaçarak evlendiğini anlatan acılı anne, "Ama o adam kızımın ve doğmayan ikizlerimizin katili oldu. Bize hiçbir şey anlatmazdı. Kötü muamele gördüğünü bilsem onu o caniye bırakır mıydım?

Ne olursa olsun kızımı ve torunlarımı onun elinden alırdım. Kızıma piknik tüpüyle vururken hiç mi vicdanın sızlamadı? Öksüz kalan iki torunuma babaanneleri bakıyor. Bir değil üç canının katili olan o caniye en ağır ceza verilmesini istiyorum. Türk adaletine güveniyorum" dedi.