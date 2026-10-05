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Giriş Tarihi: 5.10.2026 21:07 Son Güncelleme: 5.10.2026 21:09

İki aracın arasında kalan kadının ölümden kıl payı kurtulduğu kaza anı kamerada

Gümüşhane’de 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın çarpışması sırasında dolmuş durağında bulunan bir kadının araçların arasında kaldığı ve kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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İHA
İki aracın arasında kalan kadının ölümden kıl payı kurtulduğu kaza anı kamerada
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Kaza, Kale köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale köyü istikametinden gelen T.A. yönetimindeki 26 FM 091 plakalı minibüs ile Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına savrularak, durağı yıktı. Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan G.K. ve G.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dolmuş durağında bekleyen bir kadının çarpışan iki aracın arasında kaldığı ve minibüsün durağa doğru savrulmasıyla büyük tehlike yaşadığı, kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

#GÜMÜŞHANE #BAYBURT
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İki aracın arasında kalan kadının ölümden kıl payı kurtulduğu kaza anı kamerada
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