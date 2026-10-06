İki asır direndi, 6 saatte çöktü: 217 yıllık Napolyon şifresi çözüldü!

MEKTUP NE SAKLIYORDU?

Çözülen metin, Fransa ve müttefiklerinin Avusturya ile savaştan önceki kuvvet konumlarını ve sayılarını anlatan askeri bir özet olduğunu ortaya koydu. Mektupta farklı konumlardaki Bavyera, Polonya, Saksonya ve Fransız kuvvetlerinden, asker sayılarından ve ordu hareketlerinden bahsediliyor; ayrıca Rusların Avusturya'ya karşı harekete geçtiğine dair bir değerlendirme de yer alıyor. Bu tahminin doğru çıkmadığı sonradan anlaşıldı.