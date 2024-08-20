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Giriş Tarihi: 20.8.2024 16:01 Son Güncelleme: 20.8.2024 16:04

İki böbreği iflas eden üniversiteli oğluna böbreğini verdi

Bursa'da yaşayan ve gazetecilik yapan Ertan Tetik, 2 böbreği de iflas eden üniversite son sınıf öğrencisi oğlu Mert Tetik'e böbreğini verdi.

Remzi YILMAZ
İki böbreği iflas eden üniversiteli oğluna böbreğini verdi

Bursa'nın iznik ilçesinde yaklaşık 40 yıldır gazetecilik yapan sarı basın kartı sahibi iki çocuk babası gazeteci Ertan Tetik'in oğlu üniversite son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mert Tetik, 2,5 aydır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyordu.

Tedavi sonuç vermeyince iki böbreği de iflas eden Mert Tetik'e böbrek nakli yapılması gerekiyordu. Baba Ertan Tetik'in yapılan test sonuçları nakil olumlu çıktı. Böbreği oğluyla uyuşan baba, özel bir hastanede böbreğinin birini oğluna verdi. Üniversite öğrencisi Mert Tetik, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

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İki böbreği iflas eden üniversiteli oğluna böbreğini verdi
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