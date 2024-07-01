İki çocuğuyla gölette boğuldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için gölete giren Suriye kadın iki çocuğuyla birlikte boğularak can verdi.Olay, Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan Kazan Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre Adil Zaza (36), eşi Velide ve 2 çocuğuyla piknik içinn Kazan Göleti'ne gitti. Anne Velide, burada 2 çocuğu ile birlikte serinlemek için suya girdi. Çırpınmaya başlayan eşi ve oğullarını gören Adil Zaza suya atlayarak onları kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.Kurtarma ekiplerince göletten çıkarılan Velide Zaza (34) ile çocukları Abdülgani (8) ile Muhammed Nurettin Zaza'nın (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bölgede, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin uyarı tabelası bulunduğu görüldü.