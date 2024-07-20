İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İskender Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Said Halim Paşa Sokak üzerinde husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma sonrası bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, bıçak darbesi sonucu baba oğul İsmail Kaya ile Baki Kaya ve E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sek edilirken, yaralılardan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan Baki Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken diğer 2 yarlanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.