İki gün arayla eşi ve oğlunu kaybetti: “Şimdi hanımım morgda”

"ÇOCUĞUMU DÜN DEFNETTİM, ŞİMDİ HANIMIMI TOPRAĞA VERECEĞİM"



İki gün önce oğlu Orhan Artça'yı, bugün ise eşi Nezaket Artça'yı kaybeden 61 yaşındaki Ali Artça, yaşananları anlattı. Bir gün önce kızının düğünü olduğunu ve ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıklarını söyleyen Artça, oğlunu bahçeden merdiven almak için patpat motoruyla gönderdiğini belirterek, "Orada bizim 10 dönüm yerim var. Oğluma dedim ki, 'Bahçede merdivenimiz var, git merdiveni al da gel' dedim. Buradan gönderdim. O da patpat motoruna bindi gitti. Oraya gitmiş, onların evinin önünde dönmüş. Onu orada katlettiler" dedi.