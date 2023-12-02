İki hata iki kaza: 4 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkiinde önündeki araçlara makas atarak ilerleyen Tolgahan Topuz (22) idaresindeki otomobil, bir kamyonete çarpıp bölünmüş yoldan karşı şeride geçti. Topuz'un kullandığı otomobil daha sonra AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki otomobile çarptı. Feci kazada Topuz ve İslamoğlu hayatını kaybetti. Ankara Haymana Bulvarı'nda ise ters istikamette ilerleyen araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Ters yöne giren araçtaki T.Y. ve A.L.Y. öldü. -