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Giriş Tarihi: 3.12.2023

İki hata iki kaza: 4 ölü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
İki hata iki kaza: 4 ölü
Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkiinde önündeki araçlara makas atarak ilerleyen Tolgahan Topuz (22) idaresindeki otomobil, bir kamyonete çarpıp bölünmüş yoldan karşı şeride geçti. Topuz'un kullandığı otomobil daha sonra AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki otomobile çarptı. Feci kazada Topuz ve İslamoğlu hayatını kaybetti. Ankara Haymana Bulvarı'nda ise ters istikamette ilerleyen araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Ters yöne giren araçtaki T.Y. ve A.L.Y. öldü. -

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İki hata iki kaza: 4 ölü
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