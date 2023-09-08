Haberler Yaşam Haberleri İki kadın iki ölüm... Polis detaylı inceliyor
Giriş Tarihi: 8.9.2023 14:20 Son Güncelleme: 8.9.2023 14:36

İki kadın iki ölüm... Polis detaylı inceliyor

Sakarya’da arka arkaya hayatını kaybeden genç kadınlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak başlattıkları soruşturmaları sürdürüyor.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
İki kadın iki ölüm... Polis detaylı inceliyor

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ndeki ilk olayda bir hafta önce yaş gününü kutlayan 20 yaşındaki Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni yapılan otopsi sonrasında Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi. Akil Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan yapılan ilk tespitlerde Nazlı Ece Akil'in evinde kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın aynı zamanda hormonel bozukluk sebebiyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

BANYODA ŞOK ÖLÜM

Serdivan İlçesi'ndeki bir başka olayda ise 31 yaşındaki Bahar Keskin isimli genç kadın banyoda ölüm bulundu. Bir Alışveriş Merkezindeki apart dairede yaşanan olayda Keskin daire sahibiyle birlikte AVM'deki apart daireye gitti ve sabah banyoda ölüsü bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi alan Bahar Keskin son yolculuğuna Sakarya'nın karasu İlçesi'nde uğurlandı. Banyoda ölü bulunan Bahar Keskin olayıyla ilgili olarak polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, genç kadının epilepsi krizi kaynaklı öldüğü yönünde burgular inceleniyor.

ÖLÜMLER MERCEK ALTINDA

Serdivan İlçesi'nde bir hafta içinde iki kadının ölü bulunması olaylarıyla ilgili olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çok yönlü başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor. Olay Yeri İnceleme (OYİ) Şube Müdürlüğü destekli yapılan çalışmalarda en küçük bir şüpheye yer vermemek için cinayet masası dedektifleri bütün delil ve güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Kaynanayla İstanbul turu
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kadın iki ölüm... Polis detaylı inceliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA