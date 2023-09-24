İki kardeş Arsin ve Ergani ilçe Belediyeleri sergide bir araya geldi.

Karadeniz'in incisi Trabzon'un Arsin İlçe Belediyesi ile Güneydoğu'nun güzelliklerine sahip Diyarbakır'ın Ergani ilçe Belediyesi kardeş ilçe olarak resim sergisinde bir araya gelindi. Arsin Belediyesi ve Ergani Belediyesi tarafından kurulan kardeş ilçe programında yerel yönetimlerin güçlerini birleştirerek yeni kültürlerin ve tarihi değerlerin tanıtılması, kültürel arası etkileşimi arttırmaya yönelik programlar gerçekleştiriliyor. Arsin Belediyesi kardeş ilçe Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "61 Fotoğraf Sergisi "düzenledi. Sergide, Arsin'in ve Trabzon'un doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını ve günlük yaşamın iç yüzünü yansıtan 61 muhteşem fotoğraf yer aldı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Ergani ve Arsin farklı coğrafi bölgelerde yer alıyor. Ancak birbirimizden çok şey öğrenebileceğimize eminim. Kardeş ilçe olma programı, bu iki ilçe arasında köprüler kurarak karşılıklı kültür alışverişini teşvik edecektir"

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Arsin-Ergani Kardeş belediye buluşmasına AK Parti Milletvekili Diyarbakır Suna Kepolu Ataman, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı. İki ilçenin potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek için bir araya gelmesiyle, hem Karadeniz'in hem de Güneydoğu'nun zengin kültürel mirasının paylaşıldığı ortak proje vatandaşlar ve katılım gösterenler tarafından takdirle karşılandı.

61 Fotoğraf sergisi

Arsin Belediyesi tarafından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "61 Fotoğraf Sergisi" nde, Arsin'in ve Trabzon'un doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını ve günlük yaşamın iç yüzünü yansıtan 61 muhteşem fotoğraf yer aldı. Fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaş ve sanatseverler Karadeniz'in serin sularından, muhteşem doğasına uzanan bir yolculuğa çıkarak Arsin'in özgün kimliğine yakından tanık oldu.

Programda bir konuşma yapan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, "Kardeş ilçe programı ile Arsin ve Ergani arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendiriyoruz. 61 Fotoğraf Sergisi ise bu güzel birlikteliği sanatla taçlandırıyor. İki ilçe arasında kültürel köprüler kurarak, birbirimize daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Arsin ve Ergani Belediyeleri olarak bu işbirliği ve 61 Fotoğraf Sergisi ile hem yerel halkı bir araya getiriyor hem de turistlere bu güzellikleri keşfetme fırsatı sunuyor. Bu tür projeler, kültürel ve sosyal bağları güçlendirerek bölgeler arası işbirliğini teşvik ediyor.

Ergani İlçe Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ise, "Arsin ve Ergani arasındaki işbirliği, hem ilçelerimizin hem de vatandaşlarımızın faydasına olacaktır. Ortak projelerle iki farklı kültürü bir araya getirerek farklı yaşamları birbiriyle harmanlıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise, "Ergani ve Arsin, farklı coğrafi bölgelerde yer alıyor. Ancak birbirimizden çok şey öğrenebileceğimize eminim. Kardeş ilçe olma programı, bu iki ilçe arasında köprüler kurarak karşılıklı kültür alışverişini teşvik edecektir." dedi.

Sergi programında Ergani Halk Oyunları ekibi tarafından halaylar çekildi. Arsin ve Ergani iki kardeş ilçe belediye başkanları birbirlerine hediye takdim etti. Program ilçede bulunan tarihi yerler gezilerek sürdü.