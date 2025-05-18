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Giriş Tarihi: 18.5.2025 20:08

İki kardeşi silahla yaraladı: Daha sonra yakınları tarafından darbedildi: 3 yaralı!

Kütahya'da 60 yaşındaki İbrahim K., ile aralarında daha önce gönül ilişkisi bulunan Sevim A., sokak üzerine karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmaya kadının kardeşi Hüseyin A.’da dahil olurken, yaşanan arbedede İbrahim K., yanında bulunan silahla iki kardeşi yaraladı. Öte yandan saldırgan şahıs yaralıların yakınları tarafından darbedilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
İki kardeşi silahla yaraladı: Daha sonra yakınları tarafından darbedildi: 3 yaralı!

Olay, Yunusemre Mahallesi Şehit Teğmen Reşat Gökeri Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen İbrahim K. ile Sevim A. sokak üzerinde karşılaştı.

İkili arasındaki tartışmaya Sevim A.'nın kardeşi Hüseyin A. da dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında İbrahim K. belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Sevim A. kalçasından, kardeşi Hüseyin A. ise karnından vurarak yaralandı.

ZOR KURTARILDI

Silah sesleri üzerine olay yerine koşan yaralıların yakınları İbrahim K.'ya saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeşin yakınları tarafından darbedilen İbrahim K., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı.

Ardından silahla vurulan 2 kardeş ile derbedilen İbranim K., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından silahla yaralanan 2 kardeş sağlık görevlileri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İki kardeşi silahla yaraladı: Daha sonra yakınları tarafından darbedildi: 3 yaralı!
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