İki kardeşi silahla yaraladı: Daha sonra yakınları tarafından darbedildi: 3 yaralı!

İkili arasındaki tartışmaya Sevim A.'nın kardeşi Hüseyin A. da dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında İbrahim K. belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Sevim A. kalçasından, kardeşi Hüseyin A. ise karnından vurarak yaralandı.