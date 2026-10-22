Haberler Yaşam Haberleri İki katlı bina çöktü: 1 ölü
Giriş Tarihi: 22.10.2026

İki katlı bina çöktü: 1 ölü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İki katlı bina çöktü: 1 ölü
  • ABONE OL
Zonguldak'ta Merkez Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken iki katlı bir binanın enkazında kalan 2 kişiden biri öldü. İlde geçen pazar günü yaşanan sağanak yağış nedeniyle yıkılan bir metruk binanın yakınındaki 2 katlı ev çöktü. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan yaralı olarak kurtardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler abla Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaştı. Ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
#ZONGULDAK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İki katlı bina çöktü: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA