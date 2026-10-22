İki katlı bina çöktü: 1 ölü

Zonguldak
'ta Merkez Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken iki katlı bir binanın enkazında kalan 2 kişiden biri öldü. İlde geçen pazar günü yaşanan sağanak yağış nedeniyle yıkılan bir metruk binanın yakınındaki 2 katlı ev çöktü. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan yaralı olarak kurtardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler abla Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaştı. Ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.