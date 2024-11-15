İki kız çocuğu evde ölü bulundu

Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü. Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Kızları Yağmur E.'den haber alamayan ailesi durumu komşularına bildirdi. Genç kızın kaldığı eve giden komşuları, Yağmur E. ve arkadaşı Rabia Kübra Y.'yi (15) yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silah yarası olan Yağmur E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rabia Kübra Y. de kurtarılamadı. Cesetler, otopsi için hastane morguna götürüldü.Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin bütün ayrıntıların incelendiği ifade edildi. Savcılık açıklamasında yapılan soruşturmada, ilk bulgulara göre Rabia Kübra Y.'nin, Yağmur E.'nin babasına ait olan ruhsatsız tabanca ile önce Yağmur E.'yi başından vurduğu, akabinde de kendisini başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Yağmur E.'nin internetten tanıştığı gençle yaptığı konuşmalarda psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ettiği, kendisini öldüreceğini ve bu konuda arkadaşı Rabia Kübra Y.'den yardım isteyeceğini söylediği belirtildi.