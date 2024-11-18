İki kuzen başlarından vurulmuş halde bulundu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Birkan İspir (32) ile kuzeni Berna İspir (22), bir araç içinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, dün akşam saatlerinde Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. İlçede şoförlük yapan Birkan İspir ve markette çalışan kuzeni Berna İspir, bir hafif ticari araçla mezarlığa geldi. Birkan İspir'in kullandığı araç park edildikten bir süre sonra silah seslerinin yükselmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Birkan ve Berna İspir'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede araçta 1 tabanca bulundu. Birkan İspir'in, Berna İspir'i kalbinden vurduktan sonra aynı tabanca ile kendi kalbine ateş ederek intihar ettiği değerlendiriliyor. Savcı ve polisin incelemesinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.