İki mahallenin tapu sorunu çözüldü

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Alibeyköy ve Çırçır mahallelerinde 900 dairenin tapu sorunlarının çözüldüğü müjdesini verdi. Konuya lişikin açıklama yapan Başkan Köken, söz konusu mahallelerde vakıf mülkü iken hazine adına geçen ancak üzerindeki binaların 2000 yılı sonrası yapılması sebebiyle tapu alınamayan taşınmazlarla ilgili kanunun değişmesi üzerine Eyüpsultan Belediyesi'ne devri sağlandığını, bu sayede bu taşınmazların tapu işlemlerine başlanacağını belirtti. Başkan Deniz Köken, "Bugüne kadar tapusunu alamayan 92 taşınmaz yani yaklaşık 900 dairenin tapu sorununu çözdük. Çok şükür bugün bu sevince bizler de ortak olduk" dedi.