Haberler Yaşam Haberleri İki mahallenin tapu sorunu çözüldü
Giriş Tarihi: 29.9.2022

İki mahallenin tapu sorunu çözüldü

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Alibeyköy ve Çırçır mahallelerinde 900 dairenin tapu sorunlarının çözüldüğü müjdesini verdi. Konuya lişikin açıklama yapan Başkan Köken, söz konusu mahallelerde vakıf mülkü iken hazine adına geçen ancak üzerindeki binaların 2000 yılı sonrası yapılması sebebiyle tapu alınamayan taşınmazlarla ilgili kanunun değişmesi üzerine Eyüpsultan Belediyesi'ne devri sağlandığını, bu sayede bu taşınmazların tapu işlemlerine başlanacağını belirtti. Başkan Deniz Köken, "Bugüne kadar tapusunu alamayan 92 taşınmaz yani yaklaşık 900 dairenin tapu sorununu çözdük. Çok şükür bugün bu sevince bizler de ortak olduk" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren 2 detayı açıkladı
SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! Yunanistan ve ABD'ye net mesaj
Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak? SSK ve Bağ-Kur 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'tutuklu gazeteci' raporuna tepki: CHP milli güvenlik sorunudur!
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...
ARKADAŞINA GÖNDER
İki mahallenin tapu sorunu çözüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA