İki öğretmen Nemrut’a bisikletle çıktı

Elazığ'da daha önceleri Fırat Nehri Havzası'nda bisiklet turu düzenleyen öğretmen Emrah Turhan ve Semih Erköseler bu sefer 5 günde 450 kilometre pedal çevirerek önce Adıyaman Nemrut Dağı'nı, oradan da Şanlıurfa Göbeklitepe'yi gezdi. Elazığ'da iki öğretmen bisikletleri ile Malatya istikametinden Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Kommagene Krallığı'na ait eserleri gören ve gün doğumunda orada olan coğrafya öğretmeni Emrah Turhan, aynı zamanda buranın tarihi, kültürel, coğrafi ve doğa güzelliklerini kayıt altına aldı. Pedal çeviren iki öğretmen Nemrut üzerinden Kahta'ya devam eden tur programları çerçevesinde Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti. 5 gün 450 kilometre yol kat eden ve 9 bin metre rakımla turlarını bitiren bisiklet sporcuları öğretmenler, böyle bir rota ve turu yapan ilk sporcular oldukları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.