Haberler Yaşam Haberleri İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu
Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:37 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:38

İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi duyurdu! Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak olan hızlı tren hattında çalışmaların yüzde 40'ı tamamlandı. Hattın açılmasıyla birlikte, 5 saat süren Ankara-Samsun yolu 2,5 saate düşecek.

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İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu
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Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmalar 3 binden fazla personelle gece gündüz sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate, Ankara-Çorum arası ise 1 saat 20 dakikaya inecek. Çorum'u ilk kez demir yolu ağıyla buluşturacak dev projenin Delice-Çorum etabında son durum netleşti.

İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Genel İlerleme Yüzde 40'ı Aştı, Kazılarda Sona Yaklaşıldı

Temeli 14 Temmuz 2025 tarihinde atılan 120 kilometrelik Delice-Çorum güzergahında saha temposu zirveye ulaştı.

İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Bölgede 3 bin 14 personel ve 850 iş makinesinin aralıksız görev yaptığını belirten Uraloğlu, projedeki genel fiziki ilerlemenin yüzde 40 sınırını geçtiğini duyurdu.

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İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Altyapı imalatlarının detaylarına ilişkin veriler ise sahadaki hareketliliği net bir şekilde ortaya koyuyor:

  • Kazı çalışmalarında yüzde 90 seviyesi yakalandı.
  • Güzergah üzerinde yer alan 8 tünelde delme ve destekleme çalışmaları sürüyor.
  • Projedeki 31 köprünün 19'unda yapım faaliyetleri eş zamanlı yürütülüyor.
  • Alt ve üst geçitler, aç-kapa yapıları ile menfez imalatları belirlenen takvime uygun biçimde ilerliyor.
İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Çorum İlk Kez Demiryoluna Kavuşuyor

Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yeni koridor, tamamlandığında bölgedeki ulaşım dinamiklerini kökten değiştirecek. Proje sayesinde Çorum kenti tarihinde ilk kez doğrudan demiryolu ağı ile buluşacak.

İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Çorum-Ankara 1 Saat 20 Dakika, Ankara-Samsun 2,5 Saat

Hattın devreye girmesiyle birlikte:

  • Çorum-Ankara arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek.
  • Hattın Karadeniz sahiline yani Samsun'a ulaşmasıyla Ankara-Samsun seyahat süresi 2,5 saate gerileyecek.
İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Yeni İhaleler Tamamlandı: Şantiyeler Kuruluyor

Projenin sonraki etapları için de bürokratik süreçler hızla tamamlanıyor. Hattın devamında yer alan 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ile 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihaleleri yapıldı.

İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Resmi yer teslimi sürecinin hemen ardından yüklenici firmalar şantiyelerini kurarak sahada fiili yapım faaliyetlerine başlayacak.

İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Yılda 12 Milyon Yolcu, Limanlar Arası Dev Lojistik Koridoru

Yalnızca yolcu taşımacılığına değil, Türkiye'nin ulusal yük taşımacılığına da stratejik bir omurga kazandıracak olan proje tamamlandığında, yıllık ortalama 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunacak.

İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Hat aynı zamanda Samsun Limanı ile Akdeniz'in ana ticaret kapılarından Mersin Limanı arasında kesintisiz, hızlı ve yüksek kapasiteli bir yük koridoru oluşturarak uluslararası ticarette demiryolu lojistiğinin payını ciddi oranda artıracak.

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İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu
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