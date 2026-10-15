İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Yılda 12 Milyon Yolcu, Limanlar Arası Dev Lojistik Koridoru

Yalnızca yolcu taşımacılığına değil, Türkiye'nin ulusal yük taşımacılığına da stratejik bir omurga kazandıracak olan proje tamamlandığında, yıllık ortalama 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunacak.