İki şehir arası 5 saatten 2,5 saate düşüyor! Bakan Uraloğlu tarihi projenin detaylarını duyurdu

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmalar 3 binden fazla personelle gece gündüz sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate, Ankara-Çorum arası ise 1 saat 20 dakikaya inecek. Çorum'u ilk kez demir yolu ağıyla buluşturacak dev projenin Delice-Çorum etabında son durum netleşti.
Temeli 14 Temmuz 2025 tarihinde atılan 120 kilometrelik Delice-Çorum güzergahında saha temposu zirveye ulaştı.
Altyapı imalatlarının detaylarına ilişkin veriler ise sahadaki hareketliliği net bir şekilde ortaya koyuyor:
Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yeni koridor, tamamlandığında bölgedeki ulaşım dinamiklerini kökten değiştirecek. Proje sayesinde Çorum kenti tarihinde ilk kez doğrudan demiryolu ağı ile buluşacak.
Hattın devreye girmesiyle birlikte:
Projenin sonraki etapları için de bürokratik süreçler hızla tamamlanıyor. Hattın devamında yer alan 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ile 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihaleleri yapıldı.
Resmi yer teslimi sürecinin hemen ardından yüklenici firmalar şantiyelerini kurarak sahada fiili yapım faaliyetlerine başlayacak.
Yalnızca yolcu taşımacılığına değil, Türkiye'nin ulusal yük taşımacılığına da stratejik bir omurga kazandıracak olan proje tamamlandığında, yıllık ortalama 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunacak.
Hat aynı zamanda Samsun Limanı ile Akdeniz'in ana ticaret kapılarından Mersin Limanı arasında kesintisiz, hızlı ve yüksek kapasiteli bir yük koridoru oluşturarak uluslararası ticarette demiryolu lojistiğinin payını ciddi oranda artıracak.