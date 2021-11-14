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Giriş Tarihi: 15.11.2021

İki şehir, iki evlat vahşeti

LEVENT SİLİSTRE LEVENT SİLİSTRE
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İki şehir, iki evlat vahşeti

Tekirdağ’da, 20 yaşındaki Eren Arslankılıç, babası ve annesini öldürüp canına kıydı. Adana’da da cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe, tartıştığı babasının boğazını kesti

Tekirdağ ve Adana'da art arda yaşanan evlat cinayetleri kan dondurdu... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Eren Arslankılıç, önceki akşam birlikte yaşadığı anne ve babası ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Eren Arslankılıç, emekli astsubay olan babası Ali Arslankılıç'ın beylik silahını alarak, anne ve babasına kurşun yağdırdı. Ardından da aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

'HOŞÇA KALIN' MESAJI ATTI
Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, baba Ali Arslankılıç (60) ile anne Nurhan Arslankılıç'ın (57) öldüğünü belirledi. Ağır yaralı halde bulunan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Arslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eren'in olay öncesi arkadaşlarına telefonla "Hoşça kalın" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.

POLİSE TESLİM OLDU
Adana'da ise cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe, dün sabah Seyhan ilçesindeki Sümer mahallesinde oturan babası Cabbar Kürçe'nin evine gitti. Burada, babaoğul arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anda yanında getirdiği bıçağı çıkaran Sefa Kürçe, saldırdığı babasının boğazını kesti. Cabbar Kürçe kanlar içinde yere yığılırken, kavga seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Cabbar Kürçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen polise teslim oldu. Cabbar Kürçe'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a kaldırılırken, Sefa Kürçe ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. -

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İki şehir, iki evlat vahşeti
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