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Giriş Tarihi: 4.12.2023 14:09

İkinci durak Kosova: Lacivert Dergisi Yurt dışı buluşmalarına yoğun ilgi

Edebiyat, psikoloji ve medya alanlarında Türkiye’nin seçkin isimleri Kosova’da buluştu. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert Dergi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle, “Yurt Dışı Buluşmaları”nın ikincisi THY sponsorluğunda Kosova’nın Priştine ve Prizren şehirlerinde gerçekleştirildi.

İkinci durak Kosova: Lacivert Dergisi Yurt dışı buluşmalarına yoğun ilgi

Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Mustafa Akar, Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Klinik Psikolog Beyhan Budak ve Muhit Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair İbrahim Tenekeci'nin konuşmacı olarak yer aldığı program, Kosovalılardan yoğun ilgi gördü.

Enstitünün Priştine ve Prizren'deki temsilciliklerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklere Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, T.C. Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, T.C. Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ramazan Yılmaz, TİKA ve Maarif Vakfı'nın Kosova temsilcileri, Kosovalı akademisyenler, yazarlar, şairler, öğrenciler ve basın mensupları olmak üzere 1000'e yakın kişi katıldı.

"Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirleri şair yatağıdır"

Muhit Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair İbrahim Tenekeci, gerçekleştirdiği konuşmada "Türk edebiyatının mihenk taşları Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy, bu topraklarda dünyaya geldi. Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirleri şair yatağıdır." değerlendirmesinde bulundu. Tenekeci, "Türk milleti iki büyük şair çıkarmıştır. Biri Mevlana diğeri ise Yunus Emre'dir." ifadelerini sözlerine ekledi.

Klinik Psikolog Beyhan Budak'ın "Kayıp Hazinemiz Mutluluk ve Kendine İyi Davranmanın Yolları" başlıklı konuşması da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkçe ve Arnavutça eserlerin yer aldığı müzik dinletisinin ardından Beyhan Budak ve İbrahim Tenekeci'nin katılımcıların kitaplarını imzaladı.

"Yurt Dışı Buluşmaları" etkinliği aracılığıyla Türkiye'nin kültürel mirasının diğer ülkelere aktarılarak kültürel etkileşime zemin oluşturulması amaçlanıyor.

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İkinci durak Kosova: Lacivert Dergisi Yurt dışı buluşmalarına yoğun ilgi
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