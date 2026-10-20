Haberler Yaşam Haberleri İkinci el araçta kilometre ve ekspertiz vurgununa 2 ilde operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:49

İkinci el araçta kilometre ve ekspertiz vurgununa 2 ilde operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Muğla’da ikinci el araç alım satımında kilometre bilgilerini değiştiren, sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçları hasarsız gibi göstererek vatandaşları dolandırdığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İkinci el araçta kilometre ve ekspertiz vurgununa 2 ilde operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el araç piyasasında yapılan usulsüzlüklere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, bazı araçların kilometre bilgilerinin değiştirildiği, sahte ekspertiz raporları düzenlenerek ağır hasarlı araçların hasarsızmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 20 Ekim'de İstanbul ve Muğla'da belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#İSTANBUL #MUĞLA
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