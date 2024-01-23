İkinci Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme iddianameyi iade etti

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Thodex davasının karara bağlanmasıyla tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ayrı ayrı 11 bin 190 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.

İKİNCİ THODEX SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci bir Thodex soruşturması başlatıldı. Uzun araştırmalar ve incelemeler sonucu savcılık, yürütülen ikinci soruşturmada sona geldi. toplamda 572 mağdurun yer aldığı soruşturmada Ceo Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede Fatih Faruk Özer'in aralarında olduğu 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını ve sistemini detalı olarak inceledi. Kurulun raporuna göre vurgunun miktarı 94 milyon lira olarak belirlendi.

FARUK FATİH ÖZER'E 11 BİN 462 YIL HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerin yakınları ve akrabaları üzerine bir altın şirketi kurduğunun altı çizilen iddianamede, mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı da kaydedildi. İddianamede Ceo Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ

Savcılık, hazırlanan iddianameyi ilk dava dosyasıyla birleştirme talebiyle İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, davanın karara bağlandığını, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu belirterek birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını vurguladı. Hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydeden mahkeme, yeni bir yargılama yapılması için iddianamede herhangi bir gerekçe gösterilmediğinin altını çizdi. Şüphelilere yüklenen somut bir eylem bulunmadığını ve şüphelilerle delillerin de ilişkilendirilemediğini anlatarak iddianameyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Savcılığın kararı merakla bekleniyor.