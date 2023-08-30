İkizini tek yumrukla öldürdü!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy mevkiinde, babalarına ait iş yerinde tartışan kardeşlerin kavgası, cinayetle sonuçlandı. İnşaat işleri ile uğraşan E.G'nin, tek yumurta ikizi oldukları öğrenilen çocukları Emre G. ile Y.G. henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı babalarına ait iş yerinin deposunda tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Y.G., Emre G.'nin göğsüne yumruk attı. Emre G. aniden yere yığıldı. Kardeşinin yere yığılıp kendine gelmemesi ile üzerine, yanlarında bulunan diğer arkadaşı ile birlikte paniğe kapılan Y.G. hemen olayı aile fertlerine bildirdi. Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, Emre G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası Emre G.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Y.G. gözaltına alındı. Attığı yumruk ile kardeşinn kalp krizi geçirerek ölümüne neden olduğu değerlendirilen Y.G.'nin emniyette sorgusu devam ederken, kardeşi Emre G. 'nin cenazesinin İstasyon Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.