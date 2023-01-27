İkizlere birer gün arayla böbrek nakli

Mersin'de 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki ikiz kardeşler Hira ve Azra Özkaracadağ, 6 yıldır mücadele ettikleri böbrek yetmezliği rahatsızlığından amcalarından alınan böbreklerle kurtuldu. 7 yıl önce ablalarına da böbrek nakli yapan Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın kapısını çalan ailenin yüzü Antalya'da güldü. İkizlerden Hira, amcası Serdar Özkaracadağ'la, Azra ise babasının amcası Ahmet Özkaracadağ ile uyumlu çıktı. 12 Ocak'ta Hira, 13 Ocak'ta da Azra ameliyata alındı. İkizler bir hafta içinde taburcu oldu.Prof. Dr. Demirbaş, "Ablalarında da doğuştan gelen ve sonradan kendini belli eden böbrek hastalığı vardı. Amcası Azra'ya, babasının amcası da Hira'ya böbreğini bağışladı. Birer gün arayla taburcu oldular. Şimdi ikisi birden son derece sağlıklı, ablaları da 21 yaşında ve gayet sağlıklı" dedi.Organ naklinin hayat kurtardığını belirten ikizlerden Hira Özkaracadağ, "Amcama çok teşekkür ediyorum. Organ bağışlamak kötü bir şey değil. Organlarınızı bağışlayın, hayat kurtarın" derken Azra ise "Bana da babamın amcası böbreğini bağışladı. Organ naklinde korkulacak bir şey yok" diye konuştu.İkizlerin annesi Emine Özkaracadağ, "7 yıl önce büyük kızıma ben organımı bağışladım. Şimdi de amcaları ikizlerime böbreklerini bağışladı. İkisi aynı anda olsun istedim ama birer gün arayla oldular. Diyaliz hastaları çok sıkıntı ve acı çekiyorlar. Organ bağışlamak kadar güzel bir şey yok" dedi. Baba Fikret Özkaracadağ da "Organ nakli bekleyen diğer insanlarında mutlu olmasını istiyoruz. Organ nakli hayat kurtarır" diye konuştu.