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Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:34 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:44

İklim değişikliğinde 'Dijitalleşme' umudu

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
İklim değişikliğinde ’Dijitalleşme’ umudu

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 17 ülkede gerçekleştirilen iklim değişikliği araştırması, dijitalleşmenin iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir çözüm olarak görüldüğünü ortaya çıkardı. Her 10 gençten 7’si “Çare dijitalleşme” diyor. Türkiye’de yüzde 75 iklim krizi için ciddi endişeli. Çözümü dijitalleşmede görenlerin oranı, yüzde 68’le ortalamanın 4 puan üstünde.

"Global Future Pulse Sustainability" raporu, çalışmayı yürüten Vodafone Enstitüsü tarafından yayınlandı. Araştırma, Türkiye dışında ABD, Birleşik Krallık, Çin, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İsveç, Brezilya, Mısır, Güney Afrika, Macaristan, Hindistan, Kenya, Romanya ve Slovenya'da yapıldı. Her ülkeden 16 yaş üstü biner kişiyle geçen yıl 21 Eylül ila 4 Ekim tarihleri arasında görüşüldü.



10 GENÇTEN 7'Sİ "DİJİTALLEŞME" DİYOR

Araştırmaya göre, Türkiye'den ankete katılanların yüzde 75'i iklim krizine dair ciddi endişe taşıyor. Yüzde 85'i sürdürülebilir ürünlere daha fazla ödemeye eğilimli olduğunu belirtiyor. Dijitalleşmenin iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede temel kaldıraç olacağına inananların oranı araştırma genelinde yüzde 64. Bu oran Türkiye'de yüzde 68. Türk katılımcıların yüzde 89'u iklim krizini yönetmek için güçlü regülasyonlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor. 17 ülkede ankete katılan 25-34 yaş grubundaki 10 kişiden 7'si küresel ısınmaya karşı dijitalleşmenin kilit rol oynayacağını belirtiyor. Araştırmaya katılan 9 Avrupa ülkesinde katılımcıların yüzde 57'si dijitalleşmenin iklim değişikliği ile mücadelede yanıtın bir parçası olduğuna inanıyor.



YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ

Raporu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Dijitalleşme; enerji verimliliği, doğal kaynakların sorumlu kullanılması ve döngüsel bir ekonomi yaratmanın anahtarı olarak konumlanıyor" dedi. Vodafone Grubu'nun küresel karbon emisyonlarını 2040'a kadar net sıfıra düşürme taahhüdü verdiğini hatırlatarak "Biz de Türkiye'de şebekemiz ve ofislerimizde kullandığımız elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya başladık. Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduk. Bunun yanı sıra Adana'da ve İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerimizde toplam 5 milyon TL'yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk" dedi.

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İklim değişikliğinde 'Dijitalleşme' umudu
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