İklim krizinde Z kuşağı raporu! İklim krizinden çıkış, Z kuşağıyla mı olacak?

Dünyada, tarihinin en büyük çevresel kriziyle mücadele ediliyor. Aşırı iklim olayları, iklim değişikliğiyle mücadele için farkındalığı arttırdı. Dünyada farklı yaşamlar kurup kentler ve kültürler inşa eden insanlığın artık yeni bir görevi var: Uygarlığı "Ekolojik zeka"sıyla iklim krizinden çıkarması gerekiyor.





Z KUŞAĞI İKLİM KRİZİNİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK Mİ?



İnternet ortamına doğan ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesil olan Z kuşağı, iklim krizi ve krizden çıkış hakkında ne düşünüyor? Dijital yerliler olarak kabul edilen Z kuşağı, 1995 sonrası ve 2010'lu yılların başında doğanları kapsıyor. Z kuşağının iklim krizi için önemine işaret eden "Kendisinin Bugünü Olmak İsteyen Gençlik" raporu, MyClimate ile yaptığı anlaşma çerçevesinde karbon salımlarını denkleştirerek Türkiye'nin ilk karbon nötr dergisi olan EKOIQ'da yayınlandı. İklim krizinden çıkışta, krizin en büyük mağdurlarından Z kuşağının önemli bir rol oynayacağı iddia edilen raporda "Dijital dünyaya doğmuş bu yeni iklim kuşağını tanımak, tüm bu sorunların üstesinden gelebilmeleri için kendi dünyalarını kurmalarına izin vermek ve onlara bu zorlu yolculukta eşlik etmekten başka ne yapabiliriz?" deniyor.





"İKLİM KRİZİNDEN ÇIKIŞ Z KUŞAĞIYLA OLACAK"



Dergideki "İklim krizinden çıkış, Z kuşağıyla olacak" başlıklı değerlendirmesinde Doç. Dr. Ahu Ergen, 1995-2012 arası doğanlara Z kuşağı dendiğini belirterek "Dünya nüfusu içindeki payları yaklaşık yüzde 32. McKinsey araştırmasına göre bugün küresel ölçekte tüketicilerin yüzde 40'ı Z kuşağına mensup. İklim değişikliğine etkileri ve uyumları bakımından dikkatle anlaşılması, konuyla ilgili eğitilmesi ve harekete geçirilmesi gereken bir kuşak" diyor. Ergen'e göre; Seller, orman yangınları gibi aşırı hava olaylarına, iklim krizi etkisiyle artan göçlere, kuraklık ve su sorununa, dolaylı olarak artan yoksulluk ve eşitsizliklere, bulaşıcı hastalıklara maruz kalan ve bunların etkilerini bizzat yaşayan Z kuşağı, alacağı nitelikli eğitim ve mevcut deneyimleri sonucunda dünyamıza daha iyi bakacak ve iklim kriziyle mücadelede çok daha hızlı adımlar atacak.





GELECEKSİZLİK HİSSİ



Derginin genel yayın yönetmeni Barış Doğru ise başında "Dünya öyle inanılmaz bir hızla değişti ki" dediği yazısının bir bölümünde şunları ifade etti: İklim normalleri altüst olmuş durumda. Aşırı iklim olayları, vaka-i adiyeden sayılıyor ve hepsinin ötesinde, hepimiz bunun nedenini ve sonuçlarını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Peki siz küçükken, hiç yok olacağını veya tüm normallerinin değişeceğini düşündüğünüz bir gezegende yaşadığınızı hissetmiş miydiniz? Ne yazık ki bugünün gençleri, bunu biliyor, hissediyor. Bu geleceksizlik hissinin nasıl bir şey olduğunu anlamak zor.





GENÇLER İKLİMDE ACİLİYETİN FARKINDA



Raporda UNDP ve Oxford Üniversitesi'nin G20 ülkelerinde yaptığı ankete de atıfta bulunuluyor. Bu kapsamda Türkiye'deki gençlerin yüzde 73'ü iklim acil durumunun farkında. Yüzde 64'ü ormanları ve toprağı korumak, yüzde 64'ü daha fazla güneş, rüzgâr ve yenilenebilir enerji, yüzde 62' si ise iklim dostu tarım istiyor.