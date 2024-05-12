‘İklim krizinin tek sorumlusu biziz’

Uluslararası matematik yarışması dünya birincisi ve dünyanın en küçük iklim aktivisti 10 yaşındaki Kumsal Cemre Badem, "İklim krizinin tek sorumlusu biz insanlarız" dedi. İşçi baba ve ev kadını annenin tek çocuğu Kumsal Cemre Badem (11), 7 yaşındayken Kanada merkezli düzenlenen Caribou Contests Matematik Yarışması'nda 2 bin 283 öğrenci arasında dünya birincisi oldu. O dönemde ilkokul 3. sınıf öğrencisi olan Kumsal, iklim ve çevre konularındaki çalışmalarını, Birleşmiş Milletlerin sayfasından İngilizce iletişim kurup paylaştı. BM yetkilileri de iklim krizi ve su kıtlığı konularındaki duyarlılığına hayran kaldıkları Kumsal'ı, dünyanın en küçük iklim aktivisti yaptı. 11-24 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına katılıp konuşma yapmayı hedefleyen Kumsal, "İklim krizinin en büyük nedeni kömür, petrol ve doğalgazın tüketimi. Yani temeli insan kaynaklı. İklim krizi artık kaçınılmaz bir hal aldı. İklim krizi bu hızla devam ederse dünyamızın sıcaklık ortalamasının 3 derece artması öngörülüyor. Kuraklığa bağlı göçler başlayacak. 2050'de gıda atıklarını atacağımız yerimiz kalmayacak. Kaybedecek zamanımız yok. İklim krizine hep birlikte dur dememiz lazım" dedi.