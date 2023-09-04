Haberler Yaşam Haberleri İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu
Giriş Tarihi: 4.9.2023 15:12 Son Güncelleme: 4.9.2023 15:36

İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları kapsamında 1 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu

PKK/ KCK bölücü terör örgütünün kadrosuna 2003 yılında katılarak faaliyet yürüten erkek örgüt mensubu, Batman Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan görüşmeler sonucunda ikna edildi. Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan örgüt mensubu 30 Haziran tarihinde Habur Sınır Kapısı'nda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı. Böylelikle 2023 yılında Batman Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı ikna çalışmalarıyla teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
Son dakika: HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: "Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
Son dakika: Dünyanın gözü Soçi'de! Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan ve Putin'den tahıl koridoru açıklaması
Aslı Bekiroğlu yeni aşkını düğünde ilan etti! Bu kez gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA