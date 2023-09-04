İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu

PKK/ KCK bölücü terör örgütünün kadrosuna 2003 yılında katılarak faaliyet yürüten erkek örgüt mensubu, Batman Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan görüşmeler sonucunda ikna edildi. Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan örgüt mensubu 30 Haziran tarihinde Habur Sınır Kapısı'nda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı. Böylelikle 2023 yılında Batman Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı ikna çalışmalarıyla teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.