Son dakika: İkranur Tirsi cinayetinde karar açıklandı! Amcaya 11, halaya 4 yıl hapis!

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, hala Ayşe Çakır ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen S.T., 'Kasten öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Çakır ise 'Suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçlarından 15 Şubat 2021'de tutuklandı.